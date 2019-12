John Travolta speelt Monopoly met echt geld

Aaron Taylor-Johnson en zijn vrouw Sam Taylor-Johnson vertellen in The Late Late Show with James Corden dat zij met kerstmis altijd fanatiek Monopoly spelen. Travolta, die ook te gast is, vraagt hen vervolgens of ze het speelgoedgeld wel eens hebben vervangen voor echt geld. De acteur en regisseuse ontkennen waarna de Grease-acteur toegeeft dat dat de manier is waarop hij het spel speelt.

Presentator James grapt meteen dat hij hen niet zo hoeft in te wrijven dat hij rijk is, maar vraagt wel door. ’Heb je écht gespeeld met echt geld?” Waarop Travolta toegeeft dat dat inderdaad het geval is. Volgens hem valt het echter allemaal best wel mee. „De ene straat kost 20 dollar, een andere 100. Ik denk dat het in totaal om 2000 dollar gaat als je alles vervangt.”