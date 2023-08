Lincoln Lawyer iedereen weer te slim af, ook zichzelf

Het eerste deel van seizoen 2 van The Lincoln Lawyer bleek vorige maand de best bekeken serie op Netflix: het veel prijziger Witcher werd met gemak verslagen. Met de climax van de serie die er nu een paar dagen opstaat, gaat het niet anders. Het ingenieuze rechtbankdrama - soap is wellicht een betere omschrijving - doet de harten van streamend Nederland opnieuw en met recht sneller kloppen.

The Lincoln Lawyer smaakt naar nóg meer. Ⓒ NETFLIX