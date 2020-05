Panty’s oorzaak ’ruzie’ Meghan en Catherine?

Aan het blad vertelt een anonieme bron dat Catherine tijdens het huwelijk van Harry en Meghan alle bruidsmeisjes - zoals het protocol voorschrijft - panty’s wilde laten dragen.

Meghan zou het hier niet mee eens geweest zijn. „Er was een incident tijdens de generale repetitie. Het was een warme dag en er was discussie over de kledij van de meisjes. Meghan wilde niet dat ze panty’s zouden dragen.”

Uiteindelijk droegen de bruidsmeisjes tijdens de bruiloft geen panty’s. Tijdens het huwelijk van William en Catherine was dit wél het geval.