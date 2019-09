Bij ons in de Jordaan

Allerlei zangers en bands brengen hier Amsterdamse levensliederen ten gehore. Natuurlijk uit de tijd van Johnny Jordaan en Tante Leen, de stemmen van de Jordaan, maar ook modernere ’smartlappen’. De rijke traditie uit de buurt wordt verder gevierd met opera, cabaret, spelletjes en een vlooienmarkt.

Het meezingfeest wordt vanavond, vrijdag 6 september geopend met de beregezellige Bolle Jan Show, met onder anderen diens kleinzoon Danny Froger (de zoon van René). Zaterdag, vanaf 16:00 uur, passeert een keur aan artiesten de revue: Peter en Ramon Beense, Mick Harren, Robert Leroy en Dries Roelvink, om er maar een paar te noemen en op de zondagmiddag zijn het er zo mogelijk nog meer.

Omdat de Appeltjesmarkt (bij de parkeergarage Marnixstraat) wordt verbouwd, is het aantal plaatsen voor dit gratis toegankelijke festival minder dan andere jaren. VIP-tickets zijn te koop via de website. Maandag 9 september wordt het hele feest nog eens dunnetjes over gedaan in het DeLaMarTheater. Tickets:

