Lil' Kleine aangehouden na ruzie in vliegtuig

"Hij heeft een stewardess in haar gezicht gespuugd en een gezagvoerder bij zijn keel gegrepen", vertelt een anonieme bron. Een woordvoerster van Scandinavian Airlines bevestigt aan Privé dat er inderdaad een incident heeft plaatsgevonden in het vliegtuig, maar voegt daaraan toe dat ze niets kan zeggen over de identiteit van de betrokkenen.

"Ik kan bevestigen dat er zondagavond iemand fysiek is geweest naar ons cabinepersoneel", vertelt de woordvoerster. "Toen het vliegtuig in Amsterdam landde, werd deze persoon direct bij de gate opgepakt door de Nederlandse politie. We gaan nadenken of er aangifte wordt gedaan." Ook de Koninklijke Marechaussee laat weten niets te kunnen vertellen over het incident, aangezien 'er nooit uitspraak wordt gedaan over individuele aanhoudingen'.

Gespuugd

Een bemanningslid vertelt exclusief aan Privé wat er zich in het vliegtuig heeft afgespeeld. "Jorik Scholten (de echte naam van Lil' Kleine) en zijn manager waren boos vanwege het feit dat andere passagiers hun bagage in de vakken boven hen hadden gelegd. Daarna ontstond er een ruzie en het cabinepersoneel vroeg aan Jorik of hij wilde kalmeren. Vervolgens reageerde hij zich op hen af en spuugde hij daarbij één van de medewerkers", vertelt de bron die anoniem wil blijven.

"Vlak daarna kwam de politie in actie en werden de twee ingerekend. De overige passagiers mochten het vliegtuig nog niet verlaten. Het was een erg vervelend incident en het lijkt wel alsof deze jonge gasten alle respect voor autoriteiten en andere mensen zijn verloren."

De 21-jarige Amsterdammer had afgelopen zaterdag een optreden in de Deense stad Aarhus. Het management van Lil' Kleine was maandag onbereikbaar voor commentaar.