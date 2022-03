Zaak rapper Murda in Turkije uitgesteld naar volgende maand

Eerder liet de manager al weten dat Murda niet zelf bij de behandeling in Turkije aanwezig zou zijn, omdat hij in Nederland momenteel druk is met ’opnames van een album’.

De rapper werd vorig jaar aangehouden op de luchthaven van Istanbul. Hij zat korte tijd vast omdat er een onderzoek was gestart naar zijn songteksten, omdat die het gebruik van cannabis zouden aansporen. Het Turkse OM eist vijf tot tien jaar tegen Murda, de artiestennaam van Önder Doğan.

De rapper is een bekende naam in Turkije, maar had ook in Nederland hits met nummers als Dom Pérignon, IJs, Stretch en Shutdown. In 2019 stond hij samen met Priceless en Frenna bovenaan de Single Top 100 met het liedje Rompe.