Lijfwacht van de Queen opgepakt met negen zakken drugs

Alsof de Queen nog niet genoeg schandalen achter de rug heeft, schreeuwen zaterdag de krantenkoppen in de Britse tabloids haar weer tegemoet. Eén van haar bodyguards is gearresteerd op verdenking van drugsbezit. Er werden negen zakken met cocaïne en ketamine gevonden in de badkamer van St. James Palace.