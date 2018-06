Guus Meeuwis en Diggy Dex maken jaaroverzicht

Guus had al langer het idee om een soort oudejaarsconference te maken voor de shows. "Dus toen hebben we dat een paar weken geleden opgepakt en een lijst gemaakt met wat er eigenlijk in moest. Dat hebben we daarna heel snel tot een lied gemaakt", vertelde Diggy bij RTL.

"Het was zeer dankbaar ook", vulde Guus hem aan, al viel het hen nog redelijk zwaar welke onderwerpen het liedje moesten halen. "Je moet wel keuzes maken, je kan niet alles erin verwerken helaas." Dat het lied ondanks vele zware nieuwsgebeurtenissen toch redelijk positief is uitgevallen, is bewust. "Het jaar is toch 365 dagen bij ons geweest, dus een beetje liefde mag hij wel krijgen toch?", aldus Guus. Of het nummer ook uitgebracht wordt, is nog niet bekend. Wel hopen Guus en Diggy er een jaarlijkse traditie van te maken.