Sarah Michelle Gellar verft haar om kinderen te pesten

Sarah Michelle Gellar, die bekend werd als Buffy the Vampire Slayer, heeft haar blonde lokken ingeruild voor een roze kapsel en deelde het resultaat op Instagram. „Omdat we nog steeds in quarantaine zitten moest ik een nieuwe en creatieve manier vinden om mijn kinderen in verlegenheid te brengen. Quaran-kleur!”, grapt ze.

De actrice liet onlangs nog weten dat haar kinderen, Charlotte (10) en Rocky (7), de meest invloedrijke mensen in haar leven zijn. „Ik houd ervan om door hun ogen naar de wereld te kijken en naar hun vragen te luisteren.”