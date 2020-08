Game of Thrones-ster speelt prins Philip in The Crown

Bekijk ook: Lesley Manville neemt rol Margaret over in The Crown

Pryce treedt in de voetsporen van achtereenvolgens Matt Smith en Tobias Menzies die de hertog van Edinburgh in de eerste vier seizoenen speelden. Tot nu toe waren alleen de actrices die koningin Elizabeth (Imelda Staunton) en prinses Margaret (Lesley Manville) spelen voor de komende reeksen bekend.

De 73-jarige Pryce werd eerder dit jaar genomineerd voor een Oscar en Golden Globe voor zijn rol als paus Franciscus in The Two Popes. Bij het grote publiek is hij ook bekend als de High Sparrow in de HBO-serie Game of Thrones.

Het vierde seizoen van The Crown moet later dit jaar uitkomen. De opnames voor de nieuwe reeks moeten nog beginnen.