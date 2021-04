Prins William digitaal aanwezig bij BAFTA’s

William zal zaterdag praten met kostuumontwerper Jenny Beavan en make-up-artiest en kapper Sharon Martin over het filmen tijdens de lockdowns. Een dag later houdt de prins een videotoespraak over de veerkracht van de filmindustrie in coronatijd.

De uitreiking van de belangrijkste Britse filmprijzen is dit jaar in twee delen opgesplitst. De kleinere awards worden zaterdag uitgereikt en de prijzen in de belangrijkste categorieën, zoals Beste Film en Beste Regisseur, worden zondag digitaal overhandigd.

William is elk jaar van de partij tijdens de uitreiking van de BAFTA’s. Ook vorig jaar zat hij met zijn vrouw Catherine in de zaal.