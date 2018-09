Emma Roberts en Evan Peters opnieuw verloofd

Dat hebben meerdere bronnen althans laten weten aan Us Weekly.

Tijdens kerst 2013 verloofden ze zich ook al eens. In juni 2015 verbraken zij hun verloving echter weer, volgens bronnen vanwege uiteenlopende werkschema’s. In augustus datzelfde jaar lijmde het tweetal hun relatie weer, om afgelopen mei opnieuw uit elkaar te gaan.

In september besloten Emma, die overigens een nichtje is van actrice Julia Roberts, en Evan het toch weer samen te proberen, een beslissing die nu lijkt te zijn uitgemond in een verloving. De actrice, die onder meer ook in de serie Scream Queens speelt, zou haar verlovingsring op de set gewoon dragen. ‘’Iedereen op de set weet ervan’’, zegt de bron, verwijzend naar de verloving van het tweetal.