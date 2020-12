Paskal Jakobsen vreesde dat het einde der tijden was aangebroken door corona

Gelukkig begon na een tijdje ’in te dalen waar we nou mee te maken hadden’, vervolgde Paskal. De angst maakte toen plaats voor heel veel rust. „Ik kom deze periode nu wel goed door. Ik merk dat het ook wel fijn is om even niets te moeten. Dat heeft mij goed gedaan.”

Paskal hield zich onder meer bezig met het schrijven van nieuwe muziek, voor zowel BLØF als voor andere artiesten. Toch is dat nu niet meer genoeg. De zanger wil weer optreden. „Afgelopen maanden merk ik wel dat het vuur weer ontzettend aan het branden is. Ik vind het het echt superkut dat we niet kunnen optreden. Nu ik wil echt zó graag.”