Kyle Chandler wordt astronaut in Netflix-film van George Clooney

Chandler speelt in het post-apocalyptische verhaal astronaut Mitchell, een van de bemanningsleden van een ruimteschip dat terugkeert naar aarde. Clooney zelf speelt in de film de rol van de eenzame wetenschapper Augustine, die vanaf de Noordpool contact probeert de zoeken met het ruimteschip. Het verhaal is gebaseerd op het boek Good Morning, Midnight van Lily Brooks.

Kyle Chandler en George Clooney werkten eerder samen in de miniserie Catch 22. Volgend jaar is Chandler weer op het witte doek te zien als Mark Russell in Godzilla vs. Kong, het vervolg op Godzilla: King of the Monsters.

De opnames voor de Netflix-film beginnen in oktober. Het wordt de zevende regie voor Clooney, die eerder als regisseur veelgeprezen films als Good Night, and Good Luck en The Ides of March maakte.