Jim Bakkum en Glennis Grace halen geld op voor doodzieke baby Jayme

„Het nummer vertelt eigenlijk het gevoel van een moeder of vader naar hun zieke kindje toe. In dit geval de ouders van Jayme”, vertelt Jim Bakkum in Shownieuws. „Hij wordt deze maand één en zonder medicijn redt hij de twee niet.”

Jayme lijdt aan de zeldzame spierziekte SMA. Het ventje krijgt sondevoeding en kan enkel liggen door zijn ziekte. Het medicijn Zolgensma, met een prijs van 1,9 miljoen euro, waar zijn ouders hun hoop op hebben gevestigd, is echter nog niet verkrijgbaar in Nederland maar wordt wel internationaal verloot. Het medicijn zou volgens de producent na eenmalige behandeling levenslang werken. Omdat Jayme’s ouders niet alleen willen gokken op de loting, hebben zij de stichting Team Jayme opgericht in de hoop voldoende donaties te ontvangen om de behandeling zelf te kunnen betalen.

Zodra de zanger van het schrijnende verhaal hoorde, wilde hij helpen. „Zijn koppie en die ogen... Het liet me gewoon niet meer los. Ik zie in zijn ogen iets van ons eigen kind. Iedere dag telt, ieder uur telt voor hem. Het is een kwestie van leven of dood”, benadrukt hij de nood.

Eerder riep Jim zijn volgers op sociale media ook al op om een donatie te doen. „Voor de duidelijkheid; ik ken Jayme en zijn familie niet. Ik heb nul belangen hierbij. Dit raakt mij. Als vader en als mens. We leven in bizarre tijden. Laat staan als je moet leven met dit drama. De angst om je kind te verliezen. Er is een uiterst professionele website voor Jayme opgericht om te doneren. Al is het 2 euro. Alle beetjes helpen.”