Mel B noemt James Corden en Geri Halliwell grootste eikels uit showbiz

Wanneer Mel B gevraagd wordt wie de grootste eikel is die ze ooit ontmoet heeft, hoeft ze niet lang na te denken. „Dat zijn er een paar”, stelt ze. „James Corden, Geri Halliwell... en ikzelf.” De presentator lijkt enigszins verbaasd over deze uitspraak, zeker omdat ze ook Geri noemt, met wie ze in de Spice Girls zit. „Ik weet het. Ik hou zielsveel van haar, maar ze is echt vreselijk irritant.”

Over James Corden heeft ze echt geen enkel goed woord over. „Ik vind dat je altijd aardig moet zijn tegen de mensen waarmee je werkt, of het nu gaat om productie, cameramensen, geluid of belichting. We werken allemaal aan hetzelfde, dus je moet aardig zijn en hij is niet erg aardig geweest.”

Hoewel Mel B geen verdere details gaf, is het zeker niet de eerste keer dat het gedrag van Corden in twijfel wordt getrokken. Eerder dit jaar beschreef restauranteigenaar Keith McNally Corden al als ’een kleine idioot’ omdat hij naar verluidt bij twee gelegenheden nare opmerkingen had gemaakt en vreemde eisen had gesteld. Via sociale media liet de restauranteigenaar weten dat hij Corden uit zijn restaurant had gezet en hij ook niet langer welkom is. Corden gaf destijds, na eerdere ontkenningen, aan dat hij een ’grove opmerking’ had gemaakt en dat het nooit zijn bedoeling was geweest het personeel van streek te maken.