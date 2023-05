Na dood presentator Jock Zonfrillo: MasterChef Australië vanaf zondag te zien

Voor de start van het vijftiende seizoen wordt eerst een speciale aflevering van het praatprogramma The Sunday Project uitgezonden. De aflevering is een „viering van de geweldige prestaties” van Zonfrillo. Vrienden en collega’s van de kok komen in de uitzending aan het woord.

De Schotse Zonfrillo was sinds 2020 presentator en jurylid van MasterChef Australië. Hij woonde sinds 2000 in Australië en opende er meerdere restaurants.

De kok overleed op 46-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens Daily Mail leed Zonfrillo aan darmkanker.