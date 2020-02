Charles en Camilla verrassen schoolkinderen

Ⓒ ANP

Prins Charles en zijn echtgenote Camilla hebben donderdag een bezoek gebracht aan de Tower of London. De aanwezigheid van het Britse koppel was een grote verrassing voor de aanwezige schoolkinderen, die onverwacht oog in oog met de twee stonden. Het echtpaar was volgens Britse media zeker niet te beroerd om handen te schudden en kort een praatje met de leerlingen te maken.