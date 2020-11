Een ’dikke, natte luchtkus’ van Miss Piggy

Miss Piggy gaat voor een doorbraak op sociale media als ’lifesty’-deskundige. Ⓒ Disney

De afgelopen maanden hebben we massaal kunnen wennen aan vergaderingen via Zoom, Teams en Skype. Maar Miss Piggy die ineens in beeld verschijnt, dat blijft een hele ervaring. De gelegenheid? Een geheel nieuwe Muppets-serie die de iconische poppen naar de moderne tijd brengt.