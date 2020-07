Oud-deelnemers krijgen tweede kans in jubileumreeks WIDM

De omroep deelt maandag een filmpje op Instagram waarin onder anderen oud-mollen Merel Westrik en Kees Tol te horen zijn. Of zij ook weer meedoen, is niet duidelijk. De oud-deelnemers die op herhaling gaan, zijn nog niet bekendgemaakt. In het filmpje wordt ook gesuggereerd dat de reeks zich afspeelt in Italië.

Begin dit jaar werd het twintigste seizoen uitgezonden en werd een speciale extra reeks vanwege het jubileum aangekondigd. De opnames daarvan vonden al voor de coronacrisis plaats. Het seizoen is vanaf 5 september te zien op NPO 1.

Molloot Max van den Broek wist twee weken terug de eerste details van het nieuwe seizoen al te melden.