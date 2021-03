Jinek ontsteld na suggestie liefdesvakantie met Rutte: ’Ooooooohh’

De premier reageerde in het vertoonde fragment op een aantal stellingen, waarbij hij steeds tussen twee moest kiezen. In het geval van ’Beau of Eva’ reageerde hij: „Beau of Eva? Allebei, ze zijn geweldig allebei. Maar als ik dan echt moet kiezen: Eva.”

Eerder liet Mark Rutte in dat fragment nog weten dat hij de kerstdagen in een huisje in Putten had doorgebracht met ’z’n tweeën’. Wie de geheimzinnige ’andere’ was, wilde hij niet zeggen: „Dat is het geheim.”

Wanneer het fragment voorbij is, vraagt zanger Tim Akkermans - ook te gast bij Jinek - dan ook bijdehand aan Eva: „Hoe was het in Putten?.” Het levert hem een luid gelach op. Bij Eva duurt het een paar seconden voor het kwartje valt en dan reageert zij ook met een ontsteld en langgerekt: „Oooooohhh.”

Rutte’s liefdesleven is al jaren een mysterie en al vertelde hij in december in Linda’s Wintermaand dat hij niet op zoek is naar de liefde, toch zijn de speculaties niet van de lucht.