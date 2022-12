Wederom optreden Mart Hoogkamer geannuleerd: ’Strontverkouden’

„Lieve mensen, we hebben net bericht gehad van het management van Mart Hoogkamer, dat hij wegens stemproblemen niet komt zingen…”, schrijft Zaal Dolleburg. „We hebben besloten de avond niet door te laten gaan.”

Zaal Dolleburg gaat samen met het management van de Ik Ga Zwemmen-zanger op zoek naar een alternatieve datum. Een nieuwe datum is nog niet bekend. „Het is natuurlijk wel een populaire artiest”, laat de locatie in een reactie weten aan het ANP.

’Strontverkouden’

Hoogkamer is „strontverkouden”, laat zijn manager Robert-Jan Schipper desgevraagd weten aan het ANP. Ook zijn optreden in cultureel centrum De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen van zondag wordt daarom verplaatst. Schipper stelt dat Hoogkamer niet zozeer stemproblemen heeft, maar vooral erg verkouden is.