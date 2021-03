’Kleuren om vrije geest te prikkelen’

Vol trots tonen directeur Guus Beumer en conservator Hetty Berens de nieuwe aanwinst. Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam heeft unieke aankoop gedaan. Voor €550.000 is het eigenaar geworden van de originele interieurmaquette van de befaamde cine-dancing Aubette in Straatsburg, een toonbeeld van avant-garde kunst aan het begin van de twintigste eeuw, ontworpen door Theo van Doesburg. Het kleurrijke werk uit 1926 onderstreept de multidisciplinaire ambities van de kunstenaar, die behalve schilder, ook schrijver, beeldhouwer en architect wilde zijn.