20 jaar en tbs geëist tegen verdachte doodschieten rapper Feis

De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van de rapper, werd in de nieuwjaarsnacht van 2019 om 04.00 uur ’s nachts doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De broer van de rapper raakte daarbij zwaargewond. Hij lag een maand in het ziekenhuis en heeft nog steeds een kogel in zijn lijf. Hij kan het niet aan de rechtszaak bij te wonen. De officier van justitie beschouwt de schietpartij als doodslag en poging tot doodslag. Er zijn geen bewijzen voor voorbedachte raad.

De officier van justitie maakte duidelijk dat het Openbaar Ministerie heeft geworsteld met het strafmaximum van 15 jaar dat staat voor doodslag. „Dit strafmaximum knelt in deze zaak”, zei ze. „Een celstraf langer dan 20 jaar zou passend zijn.” Omdat M. ook wordt verdacht van poging doodslag op de broer van de rapper kan ze in deze zaak wel meer dan 15 jaar eisen.

Verdachte Silfano M. Ⓒ ANP/HH

Er is een wetsvoorstel in de maak waarbij de maximumstraf voor doodslag wordt verhoogd van 15 naar 25 jaar. Het kabinet wil zo het verschil met de maximale tijdelijke gevangenisstraf voor moord (30 jaar) verkleinen. „Daar kunnen we niet op vooruitlopen. Deze zaak voelt als moord”, zei de officier.

M. ontkent te hebben geschoten, hoewel meerdere getuigen hem aanwijzen als de schutter. M. erkent alleen dat hij in het café was waar een ruzie ontstond. „Een onbenullige aanleiding”, zei de officier. M. beroept zich tijdens het strafproces meermaals op zijn zwijgrecht.

Naast de doodslag op rapper Feis en poging tot doodslag op diens broer, wordt M. ervan verdacht dat hij op 1 december 2018 een automobilist in Schiedam heeft beschoten. In die auto zat een politieagent in opleiding. Een kogel raakte de zijkant van de bestuurdersstoel. Op een teruggevonden huls is DNA van M. aangetroffen.