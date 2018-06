Het bange ZWIJGEN om Andries Knevel

Het is een buitengewoon spannende week geweest voor ANDRIES KNEVEL en diens familie. Een muur van stilte scheidde hen de afgelopen dagen van de buitenwereld. TV-collega’s van de beminnelijke presentator, oud-directeur van de EO bovendien, bleven angstig zwijgen over de toestand waarin Andries verkeerde nadat hij begin deze maand doodziek thuiskwam van een reportage in Bolivia.

Eenmaal terug in Nederland werd bij hem een legionellabesmetting, de zogenaamde ’veteranenziekte’, geconstateerd. Deze levensgevaarlijke longaandoening moet Andries’ gezondheid in betrekkelijk korte tijd ernstig hebben aangetast.