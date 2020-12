’The perfect candidate’: Vrouwenstrijd in Saoedi-Arabië

Toen Haaifa Al-Mansour tien jaar geleden met Wadjda als eerste vrouw een Saoedische film regisseerde, gold dat als scheurtje in het patriarchale bastion van dit koninkrijk. Na haar Hollywood-uitstapjes met het kostuumdrama Mary Shelley (2017) en de romantische komedie Nappily ever after (2018), staat dat mannenbouwwerk nog altijd stevig. Toch laat de filmmaakster zien dat de grenzen die Saoedi-Arabië aan vrouwen stelt, inmiddels wel steeds verder worden opgerekt.

Maryam, overtuigend gespeeld door Mila Alzahrani, stort zich aanvankelijk wat aarzelend in de race, maar toont zich allengs voortvarender. Een begaanbare weg naar het lokale ziekenhuis maakt zij tot haar belangrijkste strijdpunt. Want wie kan daar nu tegen zijn? Desondanks krijgt zij in haar titelrol als The perfect candidate heel wat tegenwerking te verduren.

Al-Monsours sociaal-realistische drama biedt een interessant inkijkje in een maatschappij waar vrouwen – sinds jaar en dag behandeld als tweederangsburgers – zich steeds meer roeren. Samen staan ze sterker, hun zelfbewustzijn groeit tegen de verdrukking in. Met die insteek legitimeert de regisseur haar optimistische ondertoon. Toch voelt die soms ook wat vergezocht, gezien de nog altijd onthutsende ongelijkheid in haar land.

✭✭✭ (3 uit 5)