Ben Stiller en ex-vrouw weer bij elkaar

Stiller en Taylor ontmoetten elkaar in 1999 bij de opnames van de film Heat Vision and Jack. Een jaar later trouwden ze op Hawaï. Na hun huwelijk speelden ze nog meerdere malen samen in films, zoals Zoolander en Tropic Thunder. Het stel heeft twee kinderen: dochter Ella van 19 en zoon Quinlin, die 16 jaar oud is.

In een interview met Esquire vertelt Stiller dat hij aan de start van de pandemie bij zijn ex en hun kinderen introk om als gezin in lockdown te gaan. "En toen groeide er langzaamaan iets. We waren uit elkaar maar kwamen weer samen, en daar zijn we heel gelukkig over. Het is iets waar we allemaal heel blij mee zijn. Het was heel onverwacht, een van de mooie dingen die uit de pandemie zijn voortgekomen."