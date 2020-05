Mitch Winehouse werkt aan film over dochter Amy

Mitch was allerminst tevreden met hoe hij geportretteerd werd in de Oscarwinnende documentaire Amy, waarin het leven van de Britse zangeres werd belicht. Zo zou hij als een soort schurk zijn neergezet, terwijl hij juist enorm trots op zijn dochter was.

Daarom wil hij bij deze film zelf de touwtjes in handen houden en bepaalt hij wie Amy gaat spelen en wie de regie voor zijn of haar rekening neemt. Als het aan Mitch ligt komt de film over een jaar of twee uit.