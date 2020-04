Qmusic strikt Martin Garrix voor Koningsdagfestival

Qmusic is blij met de toevoegingen. „Niemand vertegenwoordigt het muzikale succes van ons land op het huidige wereldpodium beter dan drievoudig nummer één-dj/producer van de wereld, Martin Garrix. We zijn dan ook heel trots dat hij voor ons een set van een halfuur zal draaien op Qmusic presenteert: Samen Oranje.

Met Jeangu Macrooy, Ilse DeLange, Dotan, André Hazes jr. en Racoon en alle eerder aangekondigde namen, is de line-up nu compleet voor een fantastisch koningsdagfestival in ieders tuin, woonkamer of balkon”, aldus programmadirecteur Dave Minneboo.

Van Nederlandse bodem

Eerder werd al bekend dat ook artiesten als Davina Michelle, Nielson, Miss Montreal miniconcerten geven. De radiozender organiseert daarnaast een muzikale vrijmarkt voor kinderen. Jonge talenten kunnen zich opgeven voor een optreden op de radio. Tijdens het optreden wordt in de Qmusic-app ’met de pet rondgegaan’.

Alle radiozenders draaien op Koningsdag onder de noemer Samen Oranje alleen muziek van Nederlandse bodem. Elk station geeft daar zijn eigen invulling aan.