Opbrengst album Waylon naar TVOH-kandidaten

"Ik voel mij oprecht medeverantwoordelijk voor een goede start in hun carrière", zei Waylon vrijdagavond tegen RTL. Naast een opstartkapitaal betekent dat volgens hem ook dat hij ze moet behoeden voor foute mensen in de muziekindustrie. "Er zijn nu al mensen die ze benaderen en met ze bezig zijn die geen ene fuck betekenen in deze hele wereld niet. Dat is een beetje waarmee ik ze wil helpen nu."

Waylon is sinds dit seizoen coach in The Voice. Hij nam de plek over van Anouk.