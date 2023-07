Hoofdrolspeler uit kritiek op uitzendtijden NPO-serie Dertigers

Lykele Muus, een van de hoofdrolspelers van de BnnVara-serie Dertigers, vraagt zich af waarom het programma „elke dag op een ander random tijdstip” op NPO 3 wordt uitgezonden. Via Instagram doet Muus, die in de serie het personage Bart speelt, zijn beklag. Zo is de serie dinsdag om 22.02 uur te zien op NPO 3, maar woensdag pas om 22.23 uur.

De castleden van Dertigers. Ⓒ NPO