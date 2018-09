Gwyneth Paltrow: 'Ga met kerst naar seksclub'

De club Snctm is een ultra-exclusieve seksclub in de Amerikaanse stad Los Angeles. Er geldt een strikte dresscode en er vindt maar eens per maand een event plaats. Op het lijstje van Goop staat bij elke suggestie een prijs vermeld behalve bij een bezoekje aan Snctm. "Op aanvraag", staat er bij de prijsvermelding.

Volgens kenners is de prijs van het lidmaatschap van een dergelijke club tussen de tien en vijftigduizend dollar per maand.

Het leeuwendeel van de Kerstcadeaus op het lijstje van Paltrow zijn prijzig te noemen. Een halsketting voor de hond of poes kost bij Goop al snel 6850 dollar.