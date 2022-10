Premium Het beste van De Telegraaf

Waarom prinses Elisabeth niet met een Nederlandse prins mag trouwen

Door Kim Clemens Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

21 jaar: dat is de tijd van vlinders en romances, van de eerste échte liefde of de tweede, derde of vierde minder echte. Maar hoe zit dat voor de Belgische prinses Elisabeth, die dinsdag jarig is? Kan zij zorgeloos fladderen en flirten? En mag ze zomaar zelf een partner kiezen?