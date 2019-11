Zó versierde André Bridget

Na een appje waarin Bridget André bedankte voor de geste, doofde het contact even uit. „Maar op een gegeven moment dacht ik: wat een leuk wijf ben je toch wel. En toen wilde ik haar gewoon zien”, aldus de zanger. En zo geschiedde.

De zanger snapt niet dat alle media over de affaire berichten. Eerder deze week stelde de zanger in een uitgebreid interview met Shownieuws dat zijn leven sinds zijn flirt met Bridget ’in een hel is veranderd’. Zo durft hij tijdens het boodschappen doen zijn capuchon niet meer af te doen.

André beëindigde onlangs de knipperlichtrelatie met Monique Westenberg, de moeder van zijn 3-jarige zoon André jr. RTL-coryfee Bridget sprak nog niet van een relatie, maar liet wel weten verliefd te zijn.