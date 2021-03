Jeroen van Inkel: stop met heksenjacht op Bilal Wahib

„Laten we nou niet met zijn allen Bilal kapot maken met overspannen reacties. Het is inderdaad een domme actie maar, je ziet dat het gewoon baldadigheid is”, schrijft Jeroen. Dat bericht wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. De radio-dj krijgt van andere twitteraars flink wat kritiek.

Daarom benadrukt Van Inkel dat hij het gedrag van Wahib zeker afkeurt en de gebeurtenis vernederend vindt voor het slachtoffer. „Hoewel dit volgens de wet onder kinderporno valt (het ergste wat er bestaat) ben ik er wel van overtuigd dat zij dit nooit zo bedoeld hebben.”

De radio-dj begrijpt dat mensen boos zijn, maar keurt de ’heksenjacht’ die nu gaande is toch af. Hij vindt het „vreselijk eng”, „mensonwaardig” en „middeleeuws.” „Ik sta zeer zeker stil bij het lot van het slachtoffer en hoop stellig dat hij hier goed uit zal komen. Ik ben een pacifist en onderschrijf een vreedzaam bestaan. Zonder heksenjachten. Die behoren tot het verleden.”