Ethan Hawke is griezelige maniak ’De Grijper’

Het is 1978 en Denver is in de ban van de Grijper, een gemaskerde seriemoordenaar die het gemunt heeft op tienerjongens. Zijn nieuwste slachtoffer is de dertienjarige Finney die wordt opgesloten in een kelder met een afgesloten zwarte telefoon. Het arme joch is wanhopig, totdat tot zijn grote schrik diezelfde telefoon overgaat. Als hij opneemt, hoort hij de stemmen van de vorige slachtoffers die Finney proberen te helpen ontsnappen.

Horrorgenre

Met Sinister en The exorcism of Emily Rose toonde Scott Derrickson al aan uitstekend met het horrorgenre uit de voet te kunnen. De filmmaker liet de regie van Doctor Strange in the multiverse of madness aan zich voorbijgaan om aan de slag te kunnen met The black phone. Een keuze die geweldig uitpakt.

Niet alleen schetst Derrickson een gewelddadig, semi-autobiografisch tienerbestaan vol pesterijen, vechtpartijen en mishandeling. De regisseur verweeft deze angstaanjagende wereld op ingenieuze wijze met een luguber kidnappersverhaal dat door invloeden van het geestenrijk én de voorspellende dromen van Finney’s helderziende zusje ook nog eens een bovennatuurlijke twist krijgt. Tel daar de doodenge rol van Ethan Hawke als de psychopathische Grijper bij op en de schrik zal u anderhalf uur lang om het hart slaan.

✭✭✭✭ (vier uit vijf sterren)