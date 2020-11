’Nep-John de Mol vraagt vrouwen op auditie’

Die laatste vertelt in haar Stories een bericht te hebben gekregen van ’iemand die een wilde fantasie heeft om in contact te komen met influencers.’ Zij stelt tevens dat er meerdere mensen in haar omgeving zijn benaderd.

Het is echter al vrij snel duidelijk dat het niet om de echte John de Mol gaat, alleen al het taalgebruik is erg vreemd: „Ik ben John de Mol jr. De reden waarom ik je op deze manier contacteer, is dat het social media mij dit helaas geen andere keus laat”, zo laat hij weten in een onduidelijke zin. „Uiteraard heb ik een eigen account, maar vanuit privacy-oogpunt is dit eenvoudiger. In maart 2021 wil ik een nieuw programma gaan opnemen, dat gericht is op de jeugd en een 2-wekelijkse late night show moet worden. Ik heb vijf vrouwen geselecteerd om auditie te komen doen op Skype. Ik hoor graag van je of je geïnteresseerd bent. Tevens wil ik dit graag discreet houden. Met vriendelijke groet, John de Mol.”

Een woordvoerder van Talpa Network bevestigt aan Shownieuws dat het om een fake account gaat. „Dit is nep, ga er niet op in. Het is ontzettend vervelend dat dit gebeurt en wij doen er alles aan om dit zo snel mogelijk verwijderd te krijgen.”