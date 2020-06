Zoon Liz Hurley bedankt voor steun na dood vader Steve Bing

Steve Bing overleed vorige week, op 22 juni. Hij sprong uit zijn appartement, op de 27e verdieping van een flat in Los Angeles. Hij was de vader van Liz Huryley’s zoon Damian (18), die bij zijn moeder woonde.

Volgens rechtbankdocumenten zou deze zijn vader nog nooit ontmoet hebben. Zijn ouders ontmoetten elkaar in 2000, toen Liz Hurley net uit een 13-jarige relatie met Hugh Grant kwam. Hij werd later ook de peetvader van Damian. Met Bing was zij nog geen jaar samen. Damian werd geboren toen zij al uit elkaar waren en Bing liet zich weinig aan hem gelegen liggen. Elizabeth Hurley had juist wel weer contact met Steve Bing, de laatste keer pijnlijk genoeg juist nog op de achttiende verjaardag van zoon Damian.

Elizabeth Hurley en Steve Bing waren in 2001 een tijdlang een setje en kregen zoon Damian toen ze al uit elkaar waren Ⓒ Getty Images

Deze deelt een foto van zichzelf achter een bos witte bloemen op Instagram en laat op zijn sociale media weten dat hij iedereen nogmaals bedankt ’voor jullie overweldigende hartelijkheid de afgelopen dagen’. „Jullie liefde en steun hebben me enorm geholpen tijdens deze moeilijke periode.”

Vlak na de zelfmoord van zijn vader liet hij al weten dat het een ’vreemde en verwarrende tijd’ was, nadat hij het nieuws vernam dat hem geschokt achterliet.

Steve Bing was de telg van een rijke vastgoedfamilie en heeft zíjn leven gewijd aan het ontwikkelen van films. Zo werkte hij bijvoorbeeld aan Polar Express, Kangaroo Jack en Shine A Light. Hij zou een vermogen hebben van 590 miljoen dollar.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.