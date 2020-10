Queen ontmoet microbiologen die Covid-19 onderzoeken

De Queen opent daar formeel het nieuwe Energetics Centre waar men haar en William de nieuwste wapens en tactieken laat zien die gebruikt worden in contra-inlichtingenoperaties. Het centrum is zo gevoelig voor de Britse nationale veiligheid dat camera’s niet werden toegestaan.

Het zwaarbeveiligde centrum in Wiltshire van het Britse ministerie van Defensie speelde een grote rol bij het onderzoek en het achterhalen van het zenuwgas Novichock dat in 2018 in Salisbury werd ingezet tegen de voormalige Russische spion Sergei Skripal en zijn dochter. De royals ontmoetten de wetenschappers die het gif wisten te identificeren.

De royals werden ook voorgesteld aan microbiologen die met de NHS samenwerken aan onderzoek en analyse van het virus Covid-19.

Sinds de Queen in maart in lockdown ging om het coronavirus heeft ze tot donderdag geen officiële verplichtingen meer uitgevoerd.