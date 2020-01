Ⓒ Screenshot RTL

Ben Saunders, Dwight Dissels.. Waar het in de afgelopen jaren meerdere keren overduidelijk leek dat de coaches in The voice of Holland goud in handen hadden, is het in de Battles tot dusver nog geen uitgemaakte zaak. Aan talent geen gebrek, wel mist er een beetje pit, iets wat je in de ring toch wel mag verwachten. Helaas geen kippenvelmomentjes.