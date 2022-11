’Prins Edward gepasseerd door prinses Charlotte als eerbetoon aan koningin’

Charlotte is sinds het overlijden van Elizabeth na haar vader en broer George derde in lijn van troonopvolging. De titel van de hertog en hertogin van Edinburgh is een van de hoogste in de koninklijke familie. Na de dood van prins Philip vorig jaar april ging de titel, die Philip kreeg van zijn schoonvader, automatisch over naar Charles. Sinds hij koning is, is de titel weer vrij.

Een insider laat aan Daily Mail weten dat er besprekingen gaande zijn over de titel en dat koning Charles zou kunnen besluiten om de titel van de hertogin van Edinburgh te geven aan het middelste kind van prins William, prinses Charlotte, die derde in de lijn van troonopvolging is. De titel zou een ’passend’ eerbetoon aan haar overgrootmoeder zijn, zo stelt de bron. Elizabeth werd in 1947 zelf hertogin van Edinburgh toen ze met Philip trouwde en behield deze titel tot ze koningin werd. Charles zou nu ’de lijn van opvolging willen eren’. Volgens de bron is het ’van constitutioneel belang’ dat Charlotte de titel hertogin van Edinburgh krijgt.

Wanneer William de troon bestijgt, zou Charlotte bovendien de titel van The Princess Royal kunnen krijgen - die prinses Anne nu draagt. Volgens een bericht dat in augustus 2020 op de sociale media-accounts van de koninklijke familie werd gedeeld bij het vieren van de verjaardag van prinses Anne, wordt de titel enkel doorgegeven aan de oudste dochter van de monarch. Voor George liggen andere titels klaar. Als William koning wordt, zal hij hertog van Cornwall worden en later prins van Wales.