Operazanger Henk Poort superblij met heavy metal succes

Henk Poort Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Henk Poort is superblij dat hij uit zijn comfort zone is gestapt en zijn metal-versie van Sound of Silence heeft gezongen in het tv-programma Beste zangers. „YouTube ontploft! Vorige week zeiden alle jonge mensen nog: ’Henk Poort, nooit van gehoord’. En nu sta ik opeens op nummer 1 bij iTunes en ben ik een van de best bekeken filmpjes online. Dat ik dat nog mee mag maken met mijn 63 jaar. Geweldig!”