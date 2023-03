SBS6 stopt met talkshow HLF8 vanwege ’ongewenste resultaten’

„We hebben er met een gemotiveerd team ongelooflijk veel werklust en energie ingestoken om HLF8 te doen slagen in de vooravond van SBS6”, zegt Marco Louwerens, tv-directeur bij Talpa. „Ondanks aanpassingen in het format blijft de gewenste en benodigde progressie uit en moeten we vaststellen dat het programma onvoldoende kijkers aan zich heeft weten te binden. HLF8 was een belangrijke waarde in onze (live)programmering en heeft meermaals voor mooie en spraakmakende momenten gezorgd. Daar ben ik de redactie, presentatie en graag geziene, terugkerende gasten enorm dankbaar voor.”

HLF8 was in de zomer van 2021 voor het eerst op televisie te zien. In eerste instantie werd het programma alleen door Johnny de Mol gepresenteerd en was Hélène Hendriks de vaste invalster. De Mol legde eind april vorig jaar zijn werkzaamheden bij de talkshow neer vanwege beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres. Hendriks en Leonie ter Braak namen toen de presentatie over. Sinds begin dit jaar is Sam Hagens de hoofdpresentator. Ook keerde De Mol terug voor één avond per week.

SBS6 zendt vanaf 10 april een aangepaste vooravond uit. Lang Leve De Liefde en Een Jaar Van Je Leven krijgen meer ruimte en vullen het gat dat HLF8 achterlaat.