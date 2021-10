Zoë Kravitz en Channing Tatum lopen hand in hand

Op een foto is te zien dat Kravitz en Tatum samen door New York wandelen. De twee werden de afgelopen maanden vaker samen op de gevoelige plaat gelegd, maar nog niet zo intiem als nu. Kravitz en Tatum zijn in New York vanwege opnames van de film Pussy Island, het regiedebuut van de actrice waarin de acteur de hoofdrol speelt.

De Big Little Lies-actrice is sinds augustus officieel gescheiden van acteur Karl Glusman, met wie ze in 2019 trouwde. Tatum was na zijn scheiding met Jenna Dewan, met wie hij een 8-jarige dochter heeft, samen met Jessie J.