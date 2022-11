Reclame Code Commissie: dossier WK-spotje Jumbo gesloten

„Het heeft geen zin om de klachten te gaan behandelen als de commercial niet meer te zien is”, aldus een woordvoerder van de Reclame Code Commissie. „Voor ons is het dossier hiermee gesloten.”

De nieuwe reclamespot van supermarktketen Jumbo voor het WK voetbal werd dinsdag gelanceerd en leidde tot verontwaardigde reacties. In de commercial waren in polonaise lopende bouwvakkers te zien.

BN’ers

Dat ligt gevoelig, aangezien het toernooi in Qatar juist omstreden is vanwege de slechte werkomstandigheden voor de gastarbeiders die betrokken waren bij de bouw van de stadions en de infrastructuur in het land. Er zouden duizenden arbeiders zijn omgekomen sinds het toernooi aan Qatar is toegewezen.

In het spotje zitten veel BN’ers, zoals de Toppers, rapper Donnie en acteur Frank Lammers. Geen van hen hebben overigens gereageerd op de commotie.