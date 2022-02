Guus Meeuwis en Manon Meijers gaan dit jaar ’eindelijk’ trouwen

„Liefste! Vandaag ben je jarig! Nu je in Brabant woont word je 4 x 11”, schrijft Meeuwis onder een foto waarop hij en zijn verloofde zoenend staan. „We gaan het een jaar lang vieren met als hoogtepunt eindelijk eens die bruiloft, onderhand. Ik hou een miljoenmiljard van je!”

Meeuwis vroeg Meijers in de zomer van 2019 ten huwelijk. Over de plannen wil hij nog niet veel verklappen. Radio-dj Frank Dane vroeg hem eerder of de bruiloft in het buitenland of in Nederland is. Daarop reageerde Meeuwis cryptisch: „Het is overal, de liefde is overal.”