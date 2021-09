’Kim staat open voor hereniging met Kanye’

„Kim zet er geen vaart achter, omdat Kanye en zij momenteel goed met elkaar communiceren. Ook gaat het goed met hun vier kinderen, wat voor hen het belangrijkste is. Ze hebben veel ondernomen als gezin, zonder de kinderen daarbij valse hoop te geven. Het is vooral dat Kim en Kanye weer nader tot elkaar zijn gekomen, iets wat met name voor haar heel belangrijk is omdat Kanye haar vertrouwen heeft beschaamd. Hij heeft er nooit twijfel over laten bestaan haar terug te willen, maar zoiets moet wel van twee kanten komen”, aldus de bron.

Kardashian verscheen afgelopen week tot ieders verrassing in een bruidsjurk bij Kanyes albumlancering. „Dat wilde ze zelf echt, omdat ze het enorm belangrijk vindt om Kanye te blijven steunen en andersom. Ze heeft groot respect voor hem als creatief persoon, net zoals hij dat voor haar heeft. Daar heeft het nooit aan gelegen. Ook is de liefde tussen hen niet minder geworden, maar er zijn wel behoorlijk wat hordes die genomen moeten worden voordat ze weer echt bij elkaar komen.”