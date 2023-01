Premium Het beste van De Telegraaf

Pamela Anderson: ’Ik heb de oppas die mij misbruikte geprobeerd te vermoorden’

Pamela in ’Pamela, a Love Story’. Ⓒ Netflix

Dat Pamela Anderson (55) een moeilijke jeugd heeft gehad, is een understatement. De Baywatch-ster werd meerdere keren het slachtoffer van seksueel misbruik. De eerste keer dat het gebeurde, was op achtjarige leeftijd toen ze door haar vrouwelijke oppas werd verkracht. Het maakte haar leven naar eigen zeggen vier jaar lang tot ’een hel’, waardoor Pamela geen andere uitweg zag dan haar oppas te vermoorden, zo onthult ze in haar langverwachte documentaire Pamela, A Love Story.