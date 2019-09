Sinead O’Connor beschuldigt Prince: ’Hij sloeg me’

„We hebben elkaar één keer ontmoet, maar dat ging niet erg goed, we probeerden elkaar te slaan. We konden niet echt goed met elkaar opschieten.” Toen presentator Piers Morgan geschokt reageerde, voegde ze eraan toe: „Nou, het was meer dat hij mij probeerde in elkaar te slaan en dat ik mezelf verdedigde. Nee, het is echt geen grap. Het was zelfs een angstaanjagende ervaring.”

Volgens de zangeres die een comeback wil maken, moest ze van de wereldberoemde zanger eens naar zijn huis in Los Angeles komen. Volgens haar zou hij zich er niet prettig bij voelen dat zij zijn lied alleen maar zong, maar zich verder niets liet zeggen. „Hij commandeerde me en zei dat ik niet meer moest vloeken in interviews. Maar Ierse mensen vloeken gewoon de hele tijd.”

Het gesprekje zou daarop uit de hand gelopen zijn, waarop Prince haar volgens haar een klap gaf, naar boven ging en terugkwam met een kussen met iets hards erin. „Ik rende zijn huis uit en verstopte me achter een boom.” Vervolgens beschrijft ze hoe ze elkaar op de snelweg weer troffe, waar ze ’om zijn auto reden’. „Ik spuugde op hem en hij probeerde me te slaan.” Sinead zou bij iemand aangebeld hebben voor hulp. Daarna zouden ze nooit meer contact gehad hebben.

Volgens haar zou het sterke drugs zijn die het agressieve gedrag van Prince zouden hebben veroorzaakt. Ze beweerde bovendien dat hij vaker vrouwen sloeg en dat een van zijn bandleden in het ziekenhuis lag met gebroken ribben.

De laatste tijd was Sinead O’Connor weer herhaaldelijk in het nieuws, enerzijds over haar uitspraken over haar moslim zijn en anderzijds omdat ze weer met mentale problemen kampt.