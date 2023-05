Britten blijven niet massaal thuis voor kroning Charles

De hele wereld was ooggetuige van de urenlange kroningsceremonie. Ook in Nederland zaten 1,5 miljoen royaltyliefhebbers aan de buis gekluisterd. Maar Britse tv-kenners bespeuren een zorgwekkende trend.

Met twintig miljoen kijkers is de ceremonie van koning Charles met afstand het best bekeken programma van het jaar. Maar de cijfers verbleken bij de 29 miljoen Britten die afgelopen juli de uitvaart van koningin Elizabeth II volgden.

In The guardian spreekt tv-criticus Barbara Ellen zelfs van een ’anticlimax’ en vreest ze voor ’royaltymoeheid’: „De kroning volgt te snel na het platina jubileum van de koningin en de dood van Elizabeth en Philip. Het is zonder meer een spektakel dat wereldwijd veel bekijk trekt, maar je vraagt je toch af of de monarchie nog wel een plaats heeft in deze moderne maatschappij.”

Kostuumdrama

Ellen vervolgt: „Laten we wel zijn: de monarchie is ons langstlopende, wereldwijd meest geliefde kostuumdrama en de kroning is niet meer dan het nieuwste hoofdstuk in die reeks. Dat kun je aan de ene kant zien als een prachtige demonstratie van ons erfgoed of een buitensporige vertoning van rijkdom in een tijd waarin zovelen van ons de eindjes aan elkaar moeten knopen.”